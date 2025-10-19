MotoGP Marco Bezzecchi | Puntavo a un quarto posto massimo non mi aspettavo di salire sul podio

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi ha concluso al terzo posto il GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il centauro dell’Aprilia è riuscito a minimizzare alla grande i danni di un doppio long lap penalty, spiacevole eredità per quanto accaduto a Mandalika (Indonesia) con l’incidente provato e di cui è stato vittima Marc Marquez. Ieri il romagnolo aveva mostrato un grande passo e la conquista del successo nella Sprint Race era stata la logica conseguenza. Oggi c’era questa doppia sanzione con cui fare i conti e tutto era complicato. Bravissimo Bezzecchi a partire bene e a fare tutto in maniera perfetta per salire sul terzo gradino del podio e prendersi anche il terzo posto nella classifica generale ai danni di Francesco Bagnaia, oggi caduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp marco bezzecchi puntavo a un quarto posto massimo non mi aspettavo di salire sul podio

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Puntavo a un quarto posto massimo, non mi aspettavo di salire sul podio”

Approfondisci con queste news

motogp marco bezzecchi puntavoMarco Bezzecchi domina la Sprint in Australia, doppietta Aprilia: Bagnaia la crisi continua, penultimo e penalizzato - Di Giannantonio miglior Ducatista, quinto, Pecco diciannovesimo ... Si legge su today.it

motogp marco bezzecchi puntavoMotoGp: Bezzecchi trionfa a Phillip Island, vittoria nella Sprint e un gabbiano sulla sua strada - Marco Bezzecchi ha firmato un’impresa splendida a Phillip Island, conquistando con autorevolezza la gara Sprint australiana della MotoGP. Da tg.la7.it

motogp marco bezzecchi puntavoMotoGP, Marco Bezzecchi da vittoria anche con doppia long-lap penalty? Lotta aperta e liberi tutti nel GP d’Australia - Il Gran Premio d’Australia di MotoGP prenderà il via, meteo permettendo, nella primissima mattinata europea di domenica 19 ottobre. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marco Bezzecchi Puntavo