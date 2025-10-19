MotoGP Marco Bezzecchi | Puntavo a un quarto posto massimo non mi aspettavo di salire sul podio

Marco Bezzecchi ha concluso al terzo posto il GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il centauro dell’Aprilia è riuscito a minimizzare alla grande i danni di un doppio long lap penalty, spiacevole eredità per quanto accaduto a Mandalika (Indonesia) con l’incidente provato e di cui è stato vittima Marc Marquez. Ieri il romagnolo aveva mostrato un grande passo e la conquista del successo nella Sprint Race era stata la logica conseguenza. Oggi c’era questa doppia sanzione con cui fare i conti e tutto era complicato. Bravissimo Bezzecchi a partire bene e a fare tutto in maniera perfetta per salire sul terzo gradino del podio e prendersi anche il terzo posto nella classifica generale ai danni di Francesco Bagnaia, oggi caduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

