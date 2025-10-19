MotoGp le pagelle dell’Australia Dieci a Fernandez e Bezzecchi

Roma, 19 ottobre 2025 - Weekend trionfale per l’Aprilia in Australia, dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, è arrivata la prima vittoria nella MotoGp per Raul Fernandez. Le pagelle. Raul Fernandez 10 Si prende il Gp al semaforo verde e non lo molla. Spinge a testa bassa come un matto e non sbaglia niente. Complimenti. Marco Bezzecchi 10 Chiude terzo ma è come se avesse vinto. Gara a andicap per i due giri di penalità da scontare dopo il botto in Indonesia e rimonta spettacolare con due sorpassi da applausi (Acosta e Alex Marquez). Fabio Di Giannantonio 9 E’ l’unico che fa sorridere Ducati e o fa con una prestazione da manuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

