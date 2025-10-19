MotoGp la prima volta di Raul Fernandez | Mai avrei pensato di poter vincere

Philip Island, 19 ottobre 2025 – La prima volta non si scorda mai. Trionfo di Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse nel gran premio d’Australia, a conferma del momento molto positivo di Noale e con una Ducati, priva di Marc Marquez, in grande difficoltà. Il pilota spagnolo ha vinto con merito e una ottima gestione della gara, approfittando del doppio long lap penalty di Marco Bezzecchi per scappare nella fase centrale della gara e amministrando nel finale. Ducati si è salvata con un ottimo Fabio Di Giannantonio, secondo e febbricitante, davanti proprio al Bez e ad Alex Marquez, calato molto di gomma nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

