MotoGp la prima di Fernandez a Phillip Island Bezzecchi show | terzo dietro Di Giannantonio
Il Gran Premio d’Australia entrerà per sempre nella storia dell'Aprilia. Con il trionfo di Raúl Fernández e la sua RS-GP25, Aprilia raggiunge un traguardo storico: la vittoria numero 300 nel Motomondiale. Un primato che assume un valore ancora più speciale perché conferma Aprilia come il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
GP Australia: prima vittoria per Fernandez, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Disastro Bagnaia ? Lo spagnolo della Trackhouse conquista la sua prima vittoria in MotoGP davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi, che ha recuperato dopo i due long la - facebook.com Vai su Facebook
Diogo Moreira a tutto gas: prima della MotoGP c'è una grande storia da scrivere @Corsedimoto - X Vai su X
MotoGp, la prima di Fernandez a Phillip Island. Bezzecchi show: terzo dietro Di Giannantonio - GP25, Aprilia raggiunge un traguardo storico: la vittoria numero 300 nel Motomondi ... Si legge su riminitoday.it
MotoGP Phillip Island: apoteosi Raúl Fernández! - Dopo il secondo posto nella Sprint di ieri Raúl Fernández (Trackhouse Racing MotoGP) ha ottenuto la prima vittoria in carriera in MotoGP a Phillip Island. Scrive thelastcorner.it
MotoGP Australia, trionfa Raul Fernandez davanti a Diggia e Bezzecchi. Fuori Bagnaia - Lo spagnolo dell’Aprilia si impone a Phillip Island conquistando la prima vittoria in carriera. Da msn.com