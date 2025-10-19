MotoGp la prima di Fernandez a Phillip Island Bezzecchi show | terzo dietro Di Giannantonio

Il Gran Premio d’Australia entrerà per sempre nella storia dell'Aprilia. Con il trionfo di Raúl Fernández e la sua RS-GP25, Aprilia raggiunge un traguardo storico: la vittoria numero 300 nel Motomondiale. Un primato che assume un valore ancora più speciale perché conferma Aprilia come il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

