MotoGp in Australia vince Fernandez

19 ott 2025

8.45 Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGp in Australia. Marco Bezzecchi,vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo, già vinto dal fratello Marc, qui assente per i postumi di una caduta. Fernandez ha beneficiato di due long lap penalty scontate da Bezzecchi, che era scattato dalla pole. Secondo Fabio Di Giannantonio. Caduto Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

