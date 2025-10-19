MotoGp in Australia trionfa Fernandez

La MotoGp ha fatto tappa in Australia. A Phillip Island ancora la Spagna sul gradino più alto del podio. Stavolta è Fernandez a vincere. Sul podio anche tanta Italia: seconda piazza per Di Giannantonio, terzo posto per Bezzecchi. MotoGp, prima vittoria per Raul Fernandez. Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in Australia, mentre Alex  Marquez  ha chiuso al quarto posto, consolidando la sua posizione di secondo classificato nel campionato mondiale. In una giornata nuvolosa a  Phillip Island, il pilota dell’Aprilia ha beneficiato di due penalità  per giro lungo inflitte a Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1,418 secondi su Fabio Di Giannantonio della Ducati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

