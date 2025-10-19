MotoGp in Australia trionfa Fernandez
La MotoGp ha fatto tappa in Australia. A Phillip Island ancora la Spagna sul gradino più alto del podio. Stavolta è Fernandez a vincere. Sul podio anche tanta Italia: seconda piazza per Di Giannantonio, terzo posto per Bezzecchi. MotoGp, prima vittoria per Raul Fernandez. Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in Australia, mentre Alex Marquez ha chiuso al quarto posto, consolidando la sua posizione di secondo classificato nel campionato mondiale. In una giornata nuvolosa a Phillip Island, il pilota dell’Aprilia ha beneficiato di due penalità per giro lungo inflitte a Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1,418 secondi su Fabio Di Giannantonio della Ducati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
GP Australia: prima vittoria per Fernandez, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Disastro Bagnaia ? Lo spagnolo della Trackhouse conquista la sua prima vittoria in MotoGP davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi, che ha recuperato dopo i due long la Vai su Facebook
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
MotoGP Australia, trionfa Raul Fernandez davanti a Diggia e Bezzecchi. Fuori Bagnaia - Lo spagnolo dell’Aprilia si impone a Phillip Island conquistando la prima vittoria in carriera. msn.com scrive
Fernández trionfa a Phillip Island, primo successo in MotoGP. Diggia e Bezzecchi sul podio, Bagnaia ancora out - Weekend perfetto per Aprilia in Australia: vittoria storica per Fernández, terzo posto per Bezzecchi. Scrive insella.it
MotoGP, GP Australia: vittoria in fuga per Fernandez, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio. Bagnaia ko - Vittoria senza storia a Phillip Island per lo spagnolo, Bezzecchi da applausio dopo il doppio long lap ... Da msn.com