MotoGp Gp Australia | prima vittoria per Raul Fernandez Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Lo spagnolo Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) conquista la sua prima vittoria nella MotoGp al Gran Premio d’Australia al circuito di Phillip Island. Terzo il romagnolo del team Aprilia Racing Marco Bezzecchi, che aveva vinto la Sprint. Secondo posto sul podio per Fabio Di Giannantonio della Ducati.  #?????????????????? –?.? #RF25?? #MotoGP #Allin25 #RF25FanClub pic.twitter.comeR54p0GFUT — Raúl Fernández (@25RaulFernandez) October 19, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

