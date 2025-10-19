MotoGP Francesco Bagnaia | Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi oggi ero al limite

Si è concluso con la vittoria sorprendente di Raul Fernandez il Gran Premio di Australia 2025, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Philip Island, lo spagnolo, dopo il podio nella Sprint di ieri ha imposto con la sua Aprilia un ritmo incredibile che gli ha permesso di conquistare la sua prima vittoria in carriera in MotoGP. L’iberico è riuscito ad anticipare la Ducati del Team VR46 di Fabio Di Giannantonio (+1.418) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+2.410). Quest’ultimo, nonostante i due long lap penalty, è comunque riuscito a centrare l’obiettivo del podio, agganciando la terza piazza nella classifica piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi, oggi ero al limite”

