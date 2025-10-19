MotoGP Fabio Di Giannantonio | Una gara tostissima mi sono svegliato con la febbre Feeling con l’anteriore incredibile

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni dai connotati opposti per Fabio Di Giannantonio a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito aussie il pilota della Ducati VR46 ha colto un’eccezionale piazza d’onore, dopo aver concluso le qualifiche al decimo posto. Un time-attack nel quale Di Giannantonio non è stato in grado di esprimersi come avrebbe voluto. Il tutto è stato reso ancor più complicato dalle non perfette condizioni di salute: “ È stata una gara difficilissima. Partivo dalla decima piazzola e stamattina mi sono svegliato con la febbre. Chiaramente, non è stato un fattore favorevole, ma bisognava spingere. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp fabio di giannantonio una gara tostissima mi sono svegliato con la febbre feeling con l8217anteriore incredibile

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Una gara tostissima, mi sono svegliato con la febbre. Feeling con l’anteriore incredibile”

Scopri altri approfondimenti

motogp fabio giannantonio garaMotoGP 2025. GP dell'Australia. Fabio Di Giannantonio, podio con la febbre: "Partendo decimo è difficile vincere. Voglio congelare questo anteriore" - Per Fabio Di Giannantonio il GP dell'Australia ha ricordi dolci: qui due anni fa iniziò la clamorosa storia che lo portò a rimanere ... Riporta moto.it

motogp fabio giannantonio garaMotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Una gara tostissima, mi sono svegliato con la febbre. Feeling con l’anteriore incredibile” - Due giorni dai connotati opposti per Fabio Di Giannantonio a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Da oasport.it

motogp fabio giannantonio garaMotoGP | GP Australia Gara, Di Giannantonio: “Super contento” - Fabio Di Giannantonio firma una delle sue migliori prestazioni in MotoGP con un secondo posto da incorniciare a Phillip Isla ... Si legge su motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Fabio Giannantonio Gara