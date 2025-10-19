motogp australia trionfa raul fernandez davanti a diggia e bezzecchi fuori bagnaia

Raul Fernandez conquista il successo nel GP d'Australia vincendo la prima gara della carriera in MotoGP. A Phillip Island, dopo un sabato esaltante col secondo posto in Sprint, il pilota Aprilia del team Trackhouse trionfa imponendosi davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e alla Aprilia di Marco Bezzecchi. Una domenica da incorniciare per Aprilia. Dopo il sabato positivo in Sprint Race, la Casa di Noale sorride anche in gara lunga, merito di due protagonisti che si prendono la scena, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo è il vincitore, con una gara condotta alla perfezione per il primo successo, nonché anche primo podio, in MotoGP in carriera, ma a sorprendere è il riminese, capace di recuperare nonostante il doppio long lap penalty (comminato per l'incidente con Marc Marquez in Indonesia) ed agguantare il podio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

