MotoGP Australia prima vittoria per Raul Fernandez | Di Giannantonio e Bezzecchi completano il podio
A Phillip Island lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse conquista il suo primo successo in top class davanti al romano della Ducati VR46 e a Bezzecchi, autore di una gara coraggiosa nonostante due long lap penalty. Bagnaia cade, Marini e Bastianini in top 10. Giornata storica a Phillip Island: Raul Fernandez centra la sua prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio d’Australia 2025, diciannovesima prova del Mondiale. Lo spagnolo, alla guida dell’ Aprilia Trackhouse, si impone con autorità precedendo Fabio Di Giannantonio, splendido secondo dopo una rimonta dalla decima casella, e Marco Bezzecchi, che conquista il podio nonostante due long lap penalty. 🔗 Leggi su Sportface.it
