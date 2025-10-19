MotoGP Australia le pagelle | gara eroica di Bezzecchi 8,5 Continua il mistero Bagnaia | 5
Bez fa tre quarti di gara con la gomma posteriore martoriata ma entusiasma tutti. Risalita notevole di Bastianini. Quartararo vede passare tutti davanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
GP Australia: prima vittoria per Fernandez, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Disastro Bagnaia ? Lo spagnolo della Trackhouse conquista la sua prima vittoria in MotoGP davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi, che ha recuperato dopo i due long la - facebook.com Vai su Facebook
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
MotoGP Australia, le pagelle: gara eroica di Bezzecchi 8,5. Continua il mistero Bagnaia: 5 - Bez fa tre quarti di gara con la gomma posteriore martoriata ma entusiasma tutti. Secondo msn.com
MotoGp, le pagelle dell’Australia. Dieci a Fernandez e Bezzecchi - Weekend trionfale per l’Aprilia in Australia, dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, è arrivata la prima vittoria nella MotoGp per Raul Fernandez. Lo riporta sport.quotidiano.net
MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it