Motociclista finisce nei campi | Il conducente è scappato Ma in ospedale gli trovano la droga nascosta
Quello che sembrava un semplice incidente stradale si è trasformato in un caso di droga ancora da chiarire. Domenica mattina, poco dopo le 11, a San Pietro in Trento si è verificato un incidente, con una moto finita in un campo in via Ventinove. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Castellammare, finisce contro un'auto: dopo dieci giorni muore motociclista - facebook.com Vai su Facebook
Motociclista esce di strada e finisce in un canale, sviene rischiando di annegare: due poliziotti lo vedono e lo salvano - X Vai su X
Va fuori strada e finisce nei campi Ragazzo illeso - Spettacolare fuori strada lungo la Valmenocchia in contrada Piane Santi in comune di Massignano. Secondo ilrestodelcarlino.it