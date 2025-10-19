Moto3 Rueda vince anche il GP d’Australia e centra il decimo successo stagionale! Lunetta e Bertella nella top10
José Antonio Rueda non si accontenta del titolo iridato e si aggiudica anche il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island il pilota fresco campione del mondo centra, quindi, il decimo successo stagionale (l’undicesimo a livello complessivo) ribadendo a tutti di essere il migliore nella classe più leggera. Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso con 829 millesimi di margine sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) mentre completa il podio lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con un distacco siderale di 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’australiano ha dominato la scena sulla sua pista di “casa”, facendo meglio del Campione Rueda per 91 millesimi. Terzo Luca Lunetta #AustralianGP | #Moto3 - X Vai su X
A soli 19 anni, Josè Antonio Rueda è il nuovo campione del mondo di Moto3. Con nove vittorie e un dominio costante, il #99 ha coronato in Indonesia una stagione semplicemente perfetta. Un sogno che diventa realtà e un talento che si consacra. ? Giulia P - facebook.com Vai su Facebook
Moto3 | GP Indonesia: Rueda vince ed è Campione del Mondo, doppio podio italiano - A Mandalika arriva il verdetto più importante per la classe leggera del Motomondiale: José Antonio Rueda vince il GP Indonesia ed è il nuovo Campione del ... Segnala thelastcorner.it
Moto3 GP Indonesia 2025, gara: Rueda vince ed è campione del mondo! Lunetta 2° davanti a Pini - Lo spagnolo a Mandalika conquista vittoria e primo titolo mondiale Moto3 con una rimonta spettacolare dal nono posto in griglia. eurosport.it scrive
Moto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo - Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha vinto il Gran Premio d'Indonesia, 18esimo appuntamento d ... Come scrive motograndprix.motorionline.com