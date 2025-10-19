Moto3 Rueda vince anche il GP d’Australia e centra il decimo successo stagionale! Lunetta e Bertella nella top10

José Antonio Rueda non si accontenta del titolo iridato e si aggiudica anche il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island il pilota fresco campione del mondo centra, quindi, il decimo successo stagionale (l’undicesimo a livello complessivo) ribadendo a tutti di essere il migliore nella classe più leggera. Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso con 829 millesimi di margine sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) mentre completa il podio lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con un distacco siderale di 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

