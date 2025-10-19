Moto3 Rueda vince anche il GP d’Australia e centra il decimo successo stagionale! Lunetta e Bertella nella top10

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Rueda non si accontenta del titolo iridato e si aggiudica anche il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island il pilota fresco campione del mondo centra, quindi, il decimo successo stagionale (l’undicesimo a livello complessivo) ribadendo a tutti di essere il migliore nella classe più leggera.  Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso con 829 millesimi di margine sull’australiano  Joel Kelso (KTM MTA) mentre completa il podio lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con un distacco siderale di 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto3 rueda vince anche il gp d8217australia e centra il decimo successo stagionale lunetta e bertella nella top10

© Oasport.it - Moto3, Rueda vince anche il GP d’Australia e centra il decimo successo stagionale! Lunetta e Bertella nella top10

News recenti che potrebbero piacerti

moto3 rueda vince gpMoto3 | GP Indonesia: Rueda vince ed è Campione del Mondo, doppio podio italiano - A Mandalika arriva il verdetto più importante per la classe leggera del Motomondiale: José Antonio Rueda vince il GP Indonesia ed è il nuovo Campione del ... Segnala thelastcorner.it

Moto3 GP Indonesia 2025, gara: Rueda vince ed è campione del mondo! Lunetta 2° davanti a Pini - Lo spagnolo a Mandalika conquista vittoria e primo titolo mondiale Moto3 con una rimonta spettacolare dal nono posto in griglia. eurosport.it scrive

Moto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo - Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha vinto il Gran Premio d'Indonesia, 18esimo appuntamento d ... Come scrive motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Moto3 Rueda Vince Gp