Moto2 Senna Agius profeta in patria a Phillip Island Arbolino e Vietti distanti
Emozioni a non finire nel GP d’Australia di Moto2, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Nell’incertezza data dal meteo col cielo a minacciare pioggia, la classe intermedia ha regalato spettacolo e alla fine i tifosi australiani di Phillip Island hanno potuto festeggiare la super prestazione di un loro connazionale. Il riferimento è a Senna Agius (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Il centauro è diventato primo australiano della storia a trionfare in questa categoria, dominando la gara in lungo e in largo. Una costanza di rendimento notevolissima che gli ha consentito di fare il vuoto e di arrivare in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
