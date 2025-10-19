Emozioni a non finire nel GP d’Australia di Moto2, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Nell’incertezza data dal meteo col cielo a minacciare pioggia, la classe intermedia ha regalato spettacolo e alla fine i tifosi australiani di Phillip Island hanno potuto festeggiare la super prestazione di un loro connazionale. Il riferimento è a Senna Agius (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Il centauro è diventato primo australiano della storia a trionfare in questa categoria, dominando la gara in lungo e in largo. Una costanza di rendimento notevolissima che gli ha consentito di fare il vuoto e di arrivare in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Senna Agius profeta in patria a Phillip Island. Arbolino e Vietti distanti