Moto gp Bagnaia parla chiaro | Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi

Philip Island, 19 ottobre 2025 – Aveva dominato in Giappone, sfruttando un test a Misano in cui era sceso in pista con la moto vecchia, ma poi è ripiombato nella crisi tra l’Indonesia e l’Australia, dove è sempre stato nelle retrovie. A Mandalika era ultimissimo prima di cadere, a Philip Island una Sprint Race disastrosa e poi una timida risalita in gara lunga ma anche qui con caduta finale. Insomma, un disastro su tutta la linea per Pecco Bagnaia su una GP25 che proprio non ne vuole sapere di fornire la confidenza necessaria al pilota. E senza Marc Marquez è tutto il team Ducati ufficiale a essere in difficoltà e in generale in Australia solo Fabio Di Giannantonio ha salvato in parte la spedizione assieme ad Alex Marquez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia parla chiaro: “Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi”

