Moto Gp Australia | Fernandez conquista la prima vittoria terzo Bezzecchi Caduta per Bagnaia

Firenzepost.it | 19 ott 2025

Prima vittoria per lo spagnolo Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) nella MotoGp al Gran Premio d'Australia al circuito di Phillip Island. Terzo il romagnolo del team Aprilia Racing Marco Bezzecchi, che aveva vinto la Sprint L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

