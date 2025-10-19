Moto gp Aprilia a quota 300 vittorie Rivola | Un riconoscimento per un brand unico
Philip Island, 19 ottobre 2025 – Trecento vittorie nel motomondiale in quasi 40 anni. Raul Fernandez nel gp di Australia ha dato ad Aprilia un traguardo storico, iniziato con il primo successo nel 1987 con Loris Reggiani. Sono 300 per la casa di Noale che è la marca europea più vincente della storia. Un gran premio d’Australia da incorniciare per Aprilia che ha vinto ieri in Sprint Race con Marco Bezzecchi e vinto oggi in gara lunga con Raul Fernandez, ma sempre con un Bez sul podio nonostante due long lap penalty. Da due gp la RS-GP è la miglior moto al mondo, anche migliore dell’attuale Desmosedici Ducati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
