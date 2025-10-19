Morto Sam Rivers bassista e co-fondatore dei Limp Bizkit | Era pura magia

Sam Rivers, storico bassista dei Limp Bizkit, è morto all’età di 48 anni. La notizia è stata diffusa nella serata di sabato 18 ottobre attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Instagram della band, che ha voluto omaggiare pubblicamente uno dei suoi membri fondatori con parole cariche di affetto e dolore. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso, anche se Rivers aveva da tempo una storia clinica complessa, legata a problemi epatici causati da un passato di abuso di alcol. " Sam non era solo un bassista – si legge nel post della band – era pura magia. Il battito sotto ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Sam Rivers, bassista e co-fondatore dei Limp Bizkit: "Era pura magia"

