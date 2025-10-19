Morto Giovanni Cucchi simbolo della battaglia per la verità sul figlio Stefano

Si è spento a Roma Giovanni Cucchi, il padre del geometra morto nel 2009 dopo un pestaggio in caserma. Aveva 77 anni e da tempo lottava contro una malattia. Per oltre quindici anni ha combattuto al fianco della moglie Rita e della figlia Ilaria per ottenere verità e giustizia sulla morte del figlio Stefano, vittima di violenze da parte di alcuni carabinieri a seguito di un arresto per droga. Una battaglia processuale che ha fatto emergere depistaggi e insabbiamenti ai più alti livelli dell’Arma romana. Giovanni Cucchi ha incarnato la dignità di un padre che chiede giustizia senza mai alzare la voce, senza mai perdere compostezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Morto Giovanni Cucchi, simbolo della battaglia per la verità sul figlio Stefano

