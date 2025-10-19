Morte Alhagie Konte il caso arriva in parlamento Ispezione del Garante a Poggioreale
Avs presenta una interrogazione al Ministro Nordio sul caso del giovane morto di tubercolosi in ospedale e che era detenuto a Poggioreale. Il garante dei detenuti Ciambriello visita la struttura carceraria. Il Movimento rifugiati e migranti prepara un presidio per Alhagie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ex OPG Occupato - Je so' pazzo. . La nostra testimonianza sulla morte di Alhagie Konte in un'intervista a Fanpage.it. Smettere di chiedere verità è giustizia per Alhagie e per coloro che sulla propria pelle pagano il prezzo dell'indifferenza e dell'omertà istituzion - facebook.com Vai su Facebook
Alhagie Konte morto di tubercolosi: “Entrato nel carcere di Poggioreale in buona salute, ne è uscito in fin di vita” - Il caso del ragazzo di 27 anni morto di tubercolosi in stato avanzato dopo aver trascorso un mese in isolamento al carcere di Poggioreale ... Scrive fanpage.it