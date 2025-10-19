Morte Alhagie Konte il caso arriva in parlamento Ispezione del Garante a Poggioreale

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avs presenta una interrogazione al Ministro Nordio sul caso del giovane morto di tubercolosi in ospedale e che era detenuto a Poggioreale. Il garante dei detenuti Ciambriello visita la struttura carceraria. Il Movimento rifugiati e migranti prepara un presidio per Alhagie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

