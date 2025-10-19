Morta una 85enne coinvolta in un incidente stradale
Tempo di lettura: < 1 minuto È deceduta nella notte l’anziana di 85 anni coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il rettilineo che collega San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana, nel Salernitano. La donna, originaria di Sant’Arsenio, viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta dal marito quando, per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con una Peugeot con a bordo tre persone di Sala Consilina. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, successivamente trasportate all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
