Morta Sofia Corradi l’ideatrice di Erasmus Lutto per la cultura
Lutto per la cultura italiana nella fine settimana. È morta a Roma, all’età di 91 anni, Sofia Corradi. L’ispiratrjce, decenni fa, del programma di interscambio tra studenti Erasmus. L'articolo Morta Sofia Corradi, l’ideatrice di Erasmus Lutto per la cultura proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
