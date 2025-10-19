Morta Sofia Corradi l’ideatrice di Erasmus Lutto per la cultura

Lutto per la cultura italiana nella fine settimana. È morta a Roma, all’età di 91 anni, Sofia Corradi. L’ispiratrjce, decenni fa, del programma di interscambio tra studenti Erasmus. L'articolo Morta Sofia Corradi, l’ideatrice di Erasmus Lutto per la cultura proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

