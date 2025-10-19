Morta Martine Brochard iconica attrice francese amata dal cinema italiano

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta all'età di 81 anni l'attrice francese, naturalizzata italiana, Martine Brochard. Ha lavorato con registi noti del cinema italiano, spaziando anche tra tv e teatro. Negli ultimi anni si era dedicata alla scrittura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

