Morpheus dagli occhiali al mito | la firma di Laurence Fishburne

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su quel palco gremito del New York Comic-Con, Laurence Fishburne ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha mostrato come nasce un’icona: Morpheus. Ha raccontato di averne costruito l’estetica passo dopo passo, fino a quei celebri occhiali senza stanghette, e di come certe scelte, apparentemente minime, possano diventare memoria collettiva. Il dietro le quinte di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

morpheus dagli occhiali al mito la firma di laurence fishburne

© Sbircialanotizia.it - Morpheus, dagli occhiali al mito: la firma di Laurence Fishburne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Morpheus Occhiali Mito Firma