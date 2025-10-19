Morpheus dagli occhiali al mito | la firma di Laurence Fishburne
Su quel palco gremito del New York Comic-Con, Laurence Fishburne ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha mostrato come nasce un’icona: Morpheus. Ha raccontato di averne costruito l’estetica passo dopo passo, fino a quei celebri occhiali senza stanghette, e di come certe scelte, apparentemente minime, possano diventare memoria collettiva. Il dietro le quinte di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
