Morire per una partita Agguato ucciso autista del pullman Tensioni fra tifosi già durante il match

19 ottobre 2025

Rieti, 19 ottobre 2025 – Morire per una partita di pallacanestro. Morire per la follia di sociopatici armati di pietre e mattoni. E’ successo questa sera a Contigliano, in provincia di Rieti. I tifosi di Pistoia erano felici di aver vinto la partita in casa di Rieti e stavano tornando a casa quando è successo l’inimmaginabile: dal nulla sono partiti sassi e mattoni contro il pullman e un lancio ha sfondato il parabrezza e colpito il secondo autista, uccidendolo. La ricostruzione da chiarire. C’è molto su cui gli investigatori dovranno lavorare per capire cosa sia successo: perché l’ omicidio (di questo stiamo parlando) è avvenuto sulla Rieti-Terni all’altezza dell’uscita di Contigliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morire per una partita. Agguato, ucciso autista del pullman. Tensioni fra tifosi già durante il match

