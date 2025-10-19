Morì a 18 anni dopo la caduta dallo scooter | Nessun responsabile

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO - Si chiude senza responsabilità penali l’inchiesta sulla morte del 18enne di Copertino Marck Samuel Nestola, avvenuta la sera del 16 luglio 2024, in seguito alla caduta dallo scooter mentre percorreva la litoranea che collega Porto Cesareo a Sant’Isidoro (qui, la notizia).Nei giorni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Andria, rider di 18 anni muore dopo lo scontro con un'automobile. Era stato assunto da un mese - Alla guida dell'altro mezzo, una donna di 28 anni che ha prestato subito soccorso La sua giornata si divideva tra la scuola ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Mor236 18 Anni Dopo