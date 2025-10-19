Morì a 18 anni dopo la caduta dallo scooter | Nessun responsabile
LEVERANO - Si chiude senza responsabilità penali l’inchiesta sulla morte del 18enne di Copertino Marck Samuel Nestola, avvenuta la sera del 16 luglio 2024, in seguito alla caduta dallo scooter mentre percorreva la litoranea che collega Porto Cesareo a Sant’Isidoro (qui, la notizia).Nei giorni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
