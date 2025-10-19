Morata ritrova la Juve | il grande ex a caccia del riscatto | la sfida al suo passato per ritrovare il gol con il Como
Morata ritrova la Juve: il grande ex a caccia del riscatto nel match col Como. Lo spagnolo sarà titolare?. Una sfida dal sapore speciale, un incrocio che sa di rivincita. La partita di questa mattina tra Como e Juventus (ore 12:30) è, soprattutto, la partita di Alvaro Morata. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo, grande ex della sfida, è a caccia del suo primo gol stagionale proprio contro il club con cui ha vissuto le sue stagioni migliori in Serie A. Dopo una parentesi breve e deludente al Galatasaray, l’attaccante ha scelto il Como per rilanciarsi, spinto dalla fiducia del tecnico Cesc Fabregas (che oggi sarà squalificato). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
