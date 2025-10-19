Morata è la sfida dell' ex! Tudor sceglie David | le probabili di Como-Juventus

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor opta per una piccola rivoluzione nel modulo: dopo il ko di Bremer, il tecnico bianconero sceglie una difesa a quattro, mentre davanti dà fiducia a David. Lato Como attenzione all'attacco: Alvaro Morata, ex giocatore della Juventus, non ha mai segnato contro i bianconeri. Sarà la volta buona?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

morata 232 la sfida dell ex tudor sceglie david le probabili di como juventus

© Gazzetta.it - Morata, è la sfida dell'ex! Tudor sceglie David: le probabili di Como-Juventus

News recenti che potrebbero piacerti

morata 232 sfida exMorata, ci sei? La sfida dell’ex per il riscatto - L’attaccante spagnolo ancora ai margini del progetto di Fabregas al Como domani sfida il suo passato Ci sono partite importanti e partite che arrivano nel momento giusto. Da laprovinciadicomo.it

Morata ritrova la Juventus e ha un doppio tabù da sfatare per sé e per il Como: da ex non ha mai segnato - Alvaro Morata ritrova la Juventus, cui non ha mai segnato da avversario: con il Como vuole sbloccarsi e mettersi alle spalle le delusioni recenti. Lo riporta msn.com

Como-Lazio, precedenti e pronostico: Morata sfida Castellanos - La Lazio di Maurizio Sarri si affida alla tradizione favorevole con cui sbarca in riva al lago di Como per sbancare il “Sinigaglia”. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Morata 232 Sfida Ex