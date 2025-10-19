Morata è la sfida dell' ex! Tudor sceglie David | le probabili di Como-Juventus

Tudor opta per una piccola rivoluzione nel modulo: dopo il ko di Bremer, il tecnico bianconero sceglie una difesa a quattro, mentre davanti dà fiducia a David. Lato Como attenzione all'attacco: Alvaro Morata, ex giocatore della Juventus, non ha mai segnato contro i bianconeri. Sarà la volta buona?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morata, è la sfida dell'ex! Tudor sceglie David: le probabili di Como-Juventus

