Monza invasa dai baschi blu | in città il raduno nazionale dei City Angels

Monzatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza diventa per un giorno la capitale nazionale dei baschi blu. Sarà la città di Teodolinda ad ospitare quest’anno il raduno nazionale dei City Angels. L’annuncio è sulla pagina Facebook del sodalizio. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, la location il teatro Villoresi (in piazza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

