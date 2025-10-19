Monza invasa dai baschi blu | in città il raduno nazionale dei City Angels
Monza diventa per un giorno la capitale nazionale dei baschi blu. Sarà la città di Teodolinda ad ospitare quest’anno il raduno nazionale dei City Angels. L’annuncio è sulla pagina Facebook del sodalizio. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, la location il teatro Villoresi (in piazza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
