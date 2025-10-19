Montopolino Lega a Pettinari sui Velocar | Non servono a evitare incidenti ma ad aumentare la sicurezza

Se fosse vero che i Velocar, ovvero i semafori “intelligenti” con le telecamere che immortalano le infrazioni, fossero stati messi solo per fare “cassa” allora dell’accusa “dovrebbero rispondere tutte le amministrazioni d’Italia che si sono affidate da questo strumento, a prescindere dal colore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it