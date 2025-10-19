Montopolino Lega a Pettinari sui Velocar | Non servono a evitare incidenti ma ad aumentare la sicurezza

Se fosse vero che i Velocar, ovvero i semafori “intelligenti” con le telecamere che immortalano le infrazioni, fossero stati messi solo per fare “cassa” allora dell’accusa “dovrebbero rispondere tutte le amministrazioni d’Italia che si sono affidate da questo strumento, a prescindere dal colore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Montopolino,Velocar sono deterrente non strumento di repressione - "Passano mesi, passano anni, e poi si ricomincia tutto da capo, al punto che oggi la minoranza tira fuori dati (e polemiche) di anni fa, rispolverando un concetto che va sempre bene per aizzare un po' ... Segnala ansa.it

«Velocar, le multe annullate dal giudice. Ma poi il Comune impugna le sentenze». Fano, impianti non omologati: la protesta dell'ex deputato leghista Paolini - Ha vinto tutti i ricorsi presentati contro i rilevatori di velocità non omologati, ma il Comune di Fano continua a controdedurre accedendo a nuovi gradi di giudizio, pur sapendo che quando si ... Scrive corriereadriatico.it