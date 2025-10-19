Archiviato il primo turno infrasettimanale, oggi alle 15 il girone A di Eccellenza è pronto a tornare in campo. Tra le tre formazioni del circondario non lo farà però il Fucecchio, che osserverà il proprio turno di riposo essendo il raggruppamento composto da 17 squadre. Torna invece tra le mura amiche il Montespertoli, che dopo il blitz di Cerreto Guidi ospita al Marconcini di Baccaiano il Real Forte Querceta. Un match tra due squadre dai numeri molti simili. Entrambe infatti hanno pareggiato 4 delle sei partite giocate, con gli uomini di mister Sarti che sono però ancora imbattuti ma senza vittorie tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Montespertoli - Querceta. Sarà una sfida equilibrata