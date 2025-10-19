Montella celebra la prevenzione | oltre duecento visite alla seconda tappa delle Giornate Irpine

Montella – Si è svolta con grande partecipazione la seconda tappa delle “Giornate Irpine della Prevenzione”, promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino con il patrocinio dell’ASL di Avellino, dell’AORN “San Giuseppe Moscati”, del Comune di Montella e della BCC di Flumeri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

