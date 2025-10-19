Montebianco primo match casalingo
Dopo l’esordio in campionato condito dalla vittoria sul campo del Cus Pisa, la squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5 si appresta a disputare la prima partita casalinga della stagione. Lo farà oggi, alle 18, al Pala Kobilica contro le marchigiane dell’Atletico Chiaravalle. La conquista dei tre punti permetterebbe alla squadra allenata da Nicola Giannattasio di mantenere la testa della classifica del ritrovato campionato nazionale di serie B, ma attenzione alle avversarie che nella giornata d’apertura non sono andate al di là di un pareggio casalingo (1-1) contro il Real Grisignano. Queste le altre partite in programma nella seconda giornata: Futsal Hurricane-CF Scandicci, Real Grisignano-Infinity Futsal Academy, Bo Ca Junior-Cus Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
