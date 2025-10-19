Monte Pendolo 3,8 milioni per la messa in sicurezza del versante nord | Svolta storica per Gragnano

Il Comune di Gragnano ha ottenuto un finanziamento di 3.830.199,38 euro dalla Regione Campania per la sistemazione idrogeologica del versante nord del Monte Pendolo, un’area colpita duramente dall’incendio dell’agosto 2024 e dai successivi eventi franosi di settembre e ottobre.Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

