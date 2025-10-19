Monsterland Halloween Festival | musica arte e performance all' autodromo di Imola

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. L’edizione di quest’anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

monsterland halloween festival musicaMonsterland, Halloween da brivido a Imola: il festival più grande d’Europa accende l’autodromo - Dodici palchi, oltre 150 artisti, esperienze immersive e scenografie spettacolari. quotidiano.net scrive

monsterland halloween festival musicaIl Monsterland 2025 annuncia la lineup (c’è anche Fabri Fibra) - Monsterland Halloween Festival 2025 arriva alla 15° edizione e festeggia questo traguardo all’Autodromo di Imola con una ricca lineup ... Da billboard.it

monsterland halloween festival musicaMonsterland Halloween Festival a Imola: 12 palchi e tantissimi ospiti - Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell'evento di Halloween più grande d'Europa, prodotto da Unconventional Even ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Monsterland Halloween Festival Musica