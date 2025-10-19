Monsterland Halloween Festival | musica arte e performance all' autodromo di Imola
Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. L’edizione di quest’anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Monsterland Halloween Festival Autodromo di Imola Venerdì 31 Ottobre 2025 Dalle ore 18:00 alle ore 05:00 L’Halloween Festival più grande d’Europa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Per il suo 15° anniversario, Monsterland approda - facebook.com Vai su Facebook
Monsterland Halloween Festival Autodromo di Imola Ticket 3394339511 Lino http://angelipierre.it #BrigitteNielsen #Cinzia #uominiedonne #ilparadisodellesignore #Stasi #ore14 #mubarak #Google #Cazzullo #Rai1 #Landini #XF2025 #17ottobre #cortigiana - X Vai su X
Monsterland, Halloween da brivido a Imola: il festival più grande d’Europa accende l’autodromo - Dodici palchi, oltre 150 artisti, esperienze immersive e scenografie spettacolari. quotidiano.net scrive
Il Monsterland 2025 annuncia la lineup (c’è anche Fabri Fibra) - Monsterland Halloween Festival 2025 arriva alla 15° edizione e festeggia questo traguardo all’Autodromo di Imola con una ricca lineup ... Da billboard.it
Monsterland Halloween Festival a Imola: 12 palchi e tantissimi ospiti - Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell'evento di Halloween più grande d'Europa, prodotto da Unconventional Even ... Riporta quotidiano.net