Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata di gare a Jakarta (Indonesia), dove vanno in scena le qualificazioni maschili: spazio a sei suddivisioni, domani si disputeranno le ultime due e al termine avremo il quadro dei qualificati alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). L’Italia scenderà in pedana nella terza suddivisione, in programma a partire dalle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali): intensa mattinata per i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro, che inseguiranno l’ammissione ai vari atti conclusivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara