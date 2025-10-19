Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 19 ottobre tv ordini di rotazione streaming italiani in gara
Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata di gare a Jakarta (Indonesia), dove vanno in scena le qualificazioni maschili: spazio a sei suddivisioni, domani si disputeranno le ultime due e al termine avremo il quadro dei qualificati alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). L’Italia scenderà in pedana nella terza suddivisione, in programma a partire dalle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali): intensa mattinata per i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro, che inseguiranno l’ammissione ai vari atti conclusivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
