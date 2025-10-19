Mondiali di Tiro a Volo 2025 Italia super sul podio | gli Azzurri fanno quattro medaglie
Atene, 19 ottobre 2025 – Si è chiuso con 4 splendide medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di Tiro a Volo, ad Atene. Gli Azzurri hanno messo in bacheca un oro e tre argenti scintillanti. L’ultima giornata di oggi ha vinto trionfare Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi nel Trap Misto (squadra mista), con una super medaglia d’oro in una finale combattuta vinta poi con San Marino: “È stata una gara straordinaria – ha commentato entusiasta il Presidente della Fitav e dell’Issf Luciano Rossi, come riporta fitav.it – in cui Alessia e Massimo hanno prodotto una finale bellissima e appassionantissima con un 4550 che è un punteggio davvero pregevole ottenuto con determinazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Medagliere Mondiali tiro a volo 2025: Italia seconda dietro gli USA nelle gare olimpiche - L'Italia ha chiuso i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia, per quanto concerne le 5 specialità che saranno olimpiche a ... oasport.it scrive
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari sabato 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Lo riporta oasport.it
