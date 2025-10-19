Mondiali di Tiro a Volo 2025 Italia super sul podio | gli Azzurri fanno quattro medaglie

Atene, 19 ottobre 2025 – Si è chiuso con 4 splendide medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di Tiro a Volo, ad Atene. Gli Azzurri hanno messo in bacheca un oro e tre argenti scintillanti. L’ultima giornata di oggi ha vinto trionfare Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi nel Trap Misto (squadra mista), con una super medaglia d’oro in una finale combattuta vinta poi con San Marino: “È stata una gara straordinaria – ha commentato entusiasta il Presidente della Fitav e dell’Issf Luciano Rossi, come riporta fitav.it – in cui Alessia e Massimo hanno prodotto una finale bellissima e appassionantissima con un 4550 che è un punteggio davvero pregevole ottenuto con determinazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it