Mondiali di ginnastica a Giacarta azzurri in evidenza | Brugnami Targhetta e Macchini ancora in corsa per le finali

Nella prima giornata delle qualificazioni maschili l’Italia soffre con Grasso e Abbadini, ma ritrova sorrisi grazie alle prove convincenti di Brugnami al volteggio e al corpo libero, di Macchini alla sbarra e di Targhetta al cavallo con maniglie. Attesa per i verdetti definitivi. Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata azzurra alle World Championship Finals 2025 di Giacarta, ma il bilancio resta positivo: tre ginnasti italiani sono ancora in corsa per la qualificazione alle finali di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it