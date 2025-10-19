Mondiali di ciclismo terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti
IN BRASILE. Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ed ecco il podio della gara ad Eliminazione, mondiali su pista ripara ciclismo Rio de Janeiro 2025. Ecco la mia seconda maglia iridata in due giorni e la mia medaglia d'oro. So, so proud and happy. Onore alle mie compagne di podio Nicole Murray e Anna Ha - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti - Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo ... ecodibergamo.it scrive
Terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti ai mondiali di paraciclismo - Aveva già conquistato il primato nel chilometro e nell'eliminazione ... Da bergamonews.it
MONDIALI PISTA PARACICLISMO. CRETTI SENZA LIMITI, TRE ORI IN TRE GIORNI - E' successo nella notte, ma non è affatto un sogno: la Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti, che ne ... Come scrive tuttobiciweb.it