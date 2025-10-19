Mondiali di ciclismo terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti

IN BRASILE. Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

