Monastero della Bernaga distrutto dal rogo l’obiettivo è la ricostruzione | È il nostro simbolo

La Valletta Brianza (Lecco) – Il Monastero della Bernaga completamente distrutto da un incendio verrà ricostruito. Lo vogliono le romite rimaste senza casa; lo vogliono i tanti fedeli che lì pregavano, partecipavano alle funzioni religiose, cercavano ascolto e conforto dalle monache; lo vogliono i residenti della Valletta per i quali il complesso religioso è il simbolo del paese e della comunità. E lo chiederebbero anche dal Vaticano, a cui tra l’altro fanno riferimento le suore di clausura, perché il loro è un ordine di diritto pontificio. CARDINI LECCO LA VALLETTA BRIANZA = ENORME INCENDIO DISTRUGGE IL SANTUARIO DELLA BERNAGA A PEREGO - SUL POSTO SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLA NOTTE PER DOMARE LE FIAMME - 12-10-2025 La storia del monastero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monastero della Bernaga distrutto dal rogo, l’obiettivo è la ricostruzione: “È il nostro simbolo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le reliquie di Carlo Acutis, il giovane proclamato santo e patrono di Internet, sono tra i pochi beni scampati al devastante incendio che lo scorso sabato ha distrutto il monastero delle Monache Romite Ambrosiane alla Bernaga di La Valletta Brianza (Lecco). Si - facebook.com Vai su Facebook

Le reliquie del santo Carlo Acutis salvate dall’incendio che ha distrutto il monastero di Bernaga https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/carlo_acutis_reliquie_salvate_incendio_monastero_bernaga-424915541/?ref=twhl… - X Vai su X

Monastero della Bernaga distrutto dal rogo, l’obiettivo è la ricostruzione: “È il nostro simbolo” - La Valletta Brianza (Lecco) – Il Monastero della Bernaga completamente distrutto da un incendio verrà ricostruito. Scrive msn.com

Lecco, a fuoco il Monastero di Bernaga dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Lo storico Monastero di Bernaga, a Perego, in provincia di Lecco è stato quasi completamente distrutto a causa di un rogo divampato intorno alle 19. Da acistampa.com

Un frammento di cuore e capelli: le reliquie di Carlo Acutis scampate al rogo che ha distrutto il monastero della Bernaga - Per aiutare le monache che hanno perso tutto è stata avviata una raccolta fondi. Come scrive msn.com