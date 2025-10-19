Monaco l’arte del cioccolato made in Italy al servizio della solidarietà
Si è conclusa, lo scorso 14 ottobre, la seconda edizione di Chokolashow, l’evento multisensoriale che ha trasformato il cioccolato in un linguaggio universale di emozione, bellezza e generosità. L’evento, sotto l’Alto Patronato del principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, è stato ideato e organizzato dalla giornalista Maria Bologna, fondatrice dell’Associazione Monaco International Hub. L’edizione 2025, dedicata al mondo nautico ha visto protagonisti otto artisti internazionali: Patrick Bibal, Toni Belfatto, Luca Bestetti, Monica Di Rocco, Ilham El Jadaoui, Fabienne Henry, Manou (Emanuela Vavassori) e Patrizia A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
