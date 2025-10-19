Moglie e marito aggrediti dal loro cane lei rischia l' amputazione di un braccio

Agi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Rischia l' amputazione di un braccio  la  donna attaccata  insieme al  marito  dal  cane di famiglia  a  Mignanego, in provincia di  Genova. La coppia è stata soccorsa nella serata di sabato dopo l' attacco  subito dal  pastore maremmano  di 45 chili, uno dei tre cani di loro proprietà, ha riferito il sito ligure Primocanale.it. I  soccorritori  hanno faticato per tenere a bada il cane e prestare aiuto ai due  coniugi  sulla cinquantina: la  donna  è arrivata in  codice rosso  al pronto soccorso del  San Martino  con  ferite gravissime  e un braccio mentre l' uomo,  morso al torace, era in  condizioni meno gravi  ed è stato trasportato all' ospedale Villa Scassi  di Sampierdarena in  codice giallo. 🔗 Leggi su Agi.it

moglie e marito aggrediti dal loro cane lei rischia l amputazione di un braccio

© Agi.it - Moglie e marito aggrediti dal loro cane, lei rischia l'amputazione di un braccio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

moglie marito aggrediti caneErice, cane randagio aggredisce passanti in via Argenteria: “Mio marito ferito” - Così inizia la segnalazione di una cittadina di Erice, zona Casa Santa, che denuncia quanto avvenuto in via ... Da tp24.it

«Vi prego aiutatemi». Moglie denuncia le violenze del marito, ma il divieto di avvicinamento non basta: l'uomo torna a casa e l'aggredisce - Un uomo è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Sansepolcro (Arezzo) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali gravi e resistenza a pubblico ufficiale ... Scrive leggo.it

Aggredita dal marito a Palagiano: fugge da una finestra e lo fa arrestare dai Carabinieri - Fine settimana di paura in provincia di Taranto: una donna di 50 anni è stata aggredita dal marito 61enne con calci e pugni. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Moglie Marito Aggrediti Cane