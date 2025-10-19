Moglie e marito aggrediti dal loro cane lei rischia l' amputazione di un braccio

AGI - Rischia l' amputazione di un braccio  la  donna attaccata  insieme al  marito  dal  cane di famiglia  a  Mignanego, in provincia di  Genova. La coppia è stata soccorsa nella serata di sabato dopo l' attacco  subito dal  pastore maremmano  di 45 chili, uno dei tre cani di loro proprietà.  I  soccorritori  hanno faticato per tenere a bada il cane e prestare aiuto ai due  coniugi  sulla cinquantina: la  donna  è arrivata in  codice rosso  al pronto soccorso del  San Martino  con  ferite gravissime  e un braccio mentre l' uomo,  morso al torace, era in  condizioni meno gravi  ed è stato trasportato all' ospedale Villa Scassi  di Sampierdarena in  codice giallo. 🔗 Leggi su Agi.it

