Moglie e marito aggrediti dal loro cane lei rischia l' amputazione di un braccio

AGI - Rischia l' amputazione di un braccio la donna attaccata insieme al marito dal cane di famiglia a Mignanego, in provincia di Genova. La coppia è stata soccorsa nella serata di sabato dopo l' attacco subito dal pastore maremmano di 45 chili, uno dei tre cani di loro proprietà. I soccorritori hanno faticato per tenere a bada il cane e prestare aiuto ai due coniugi sulla cinquantina: la donna è arrivata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con ferite gravissime e un braccio mentre l' uomo, morso al torace, era in condizioni meno gravi ed è stato trasportato all' ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo. 🔗 Leggi su Agi.it

