Modena e Milano gara da corsari
È ormai un classico della pallavolo recente la sfida tra Milano e Modena, che nel corso della loro storia si sono incontrate ben 33 volte: 23 vittorie per i gialloblù e 10 per i lombardi, in una sfida atipica nella quale le ultime quattro partite sono state vinte dalla formazione che ha giocato fuori casa. L’ultima è stata una sconfitta bruciante per Modena, l’1-3 maturato al PalaPanini nella finale per il quinto posto dello scorso 10 maggio che ha regalato all’Allianz la qualificazione alla Challenge Cup ed escluso i gialloblù dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Prima due vittorie fuori casa per 3-0 di Modena, una in regular season e l’altra nel gironcino per il quinto posto pochi giorni prima della finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Comincia la stagione di Modena Volley e tornano le radiocronache in collaborazione tra Parlandodisport.it e RADIO PICO Classic! A partire dalla gara di lunedì sera con Milano e per tutto il campionato, su Radio Pico Classic e sui canali social di Parland - facebook.com Vai su Facebook
Modena e Milano, gara da corsari - Nelle ultime 4 sfide ha sempre vinto la squadra che giocava fuori casa. Riporta msn.com
La finale per il quinto posto sarà Modena-Milano - Valsa Modena e Allianz Milano conquistano la finale dei Play Off 5° posto che regalerà alla vincente un posto nella Challenge Cup 2025/2026. Riporta corrieredellosport.it