È ormai un classico della pallavolo recente la sfida tra Milano e Modena, che nel corso della loro storia si sono incontrate ben 33 volte: 23 vittorie per i gialloblù e 10 per i lombardi, in una sfida atipica nella quale le ultime quattro partite sono state vinte dalla formazione che ha giocato fuori casa. L’ultima è stata una sconfitta bruciante per Modena, l’1-3 maturato al PalaPanini nella finale per il quinto posto dello scorso 10 maggio che ha regalato all’Allianz la qualificazione alla Challenge Cup ed escluso i gialloblù dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Prima due vittorie fuori casa per 3-0 di Modena, una in regular season e l’altra nel gironcino per il quinto posto pochi giorni prima della finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena e Milano, gara da corsari