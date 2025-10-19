Mobilitazione per Gaza Assemblea e corteo | Pace vera no al riarmo Presto un nuovo sciopero

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al mattino un’assemblea in piazza Scala, ribattezzata dai manifestanti piazza Gaza, con ospiti i portuali di Genova. Al pomeriggio il corteo partito da piazza Udine e terminato in piazza Leonardo Da Vinci, con tappa in via Teodosio dove si è improvvisato un palco per gli interventi. "La mobilitazione per Gaza continua". Cronaca del sabato ProPal milanese, durante il quale è stato annunciato un nuovo sciopero generale da parte del sindacato Cub. Alle 16 centinaia di persone sono scese in strada per chiedere, tra l’altro, una "pace giusta, il riconoscimento della Palestina, una ricostruzione rapida della Striscia rasa al suolo da Israele, la cura delle migliaia di feriti fra cui tanti bambini, anziani e donne". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

