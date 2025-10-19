Mistero in alta quota | trovato un cadavere sul sentiero Roma in Valmasino

Sondriotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cadavere senza un’identità, ritrovato in alta quota, getta un’ombra di mistero sulla Val Masino. Domenica mattina, intorno alle 11.30, alcuni escursionisti hanno individuato il corpo di un uomo a terra, lungo il sentiero Roma, nella zona del passo del Barbacan, a circa 2400 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

mistero alta quota trovatoCadavere avvistato in alta montagna, recupero rinviato per il maltempo: mistero in Valtellina, non risultano denunce di persone scomparse - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato domenica mattina 19 ottobre 2025, intorno alle 11. Secondo msn.com

