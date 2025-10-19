Mistero in alta quota | trovato un cadavere sul sentiero Roma in Valmasino
Un cadavere senza un’identità, ritrovato in alta quota, getta un’ombra di mistero sulla Val Masino. Domenica mattina, intorno alle 11.30, alcuni escursionisti hanno individuato il corpo di un uomo a terra, lungo il sentiero Roma, nella zona del passo del Barbacan, a circa 2400 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Bergamo Città Alta Piazza Vecchia, tra mistero ed eleganza La nostra BERGAMO ? #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #unafotoperbe - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Bolzano, mistero sulle cause della lite Il fermato ha tentato la fuga imboccando l'autostrada verso sud ed invertendo la direzione ad Egna. È accusato di omicidio per futili motivi #IoSeguoTgr - X Vai su X
Cadavere avvistato in alta montagna, recupero rinviato per il maltempo: mistero in Valtellina, non risultano denunce di persone scomparse - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato domenica mattina 19 ottobre 2025, intorno alle 11. Secondo msn.com