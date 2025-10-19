Mister Mignani resta senza voce Vergassola | Grande reazione

Un match che ha spremuto fino in fondo i bianconeri, che a La Spezia sono metaforicamente "morti in campo", come ha detto anche capitan Ciofi nell’abbraccio dopo il fischio finale. Tanto che nemmeno mister Mignani, completamente afono dopo aver urlato per tutti i 90’, si è presentato in sala stampa. Al suo posto, dietro ai microfoni il vice Simone Vergassola (nativo proprio di La Spezia). "Siamo andati sotto subito – ha spiegato –, e non è mai facile recuperare. I ragazzi, invece, sono stati bravi: non hanno perso la testa e, anzi, si sono messi a giocare. Abbiamo segnato due gol con anche buone trame di gioco, tenendo bene sia la palla che il campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

