Mister mi sono rotto lo scafoide | Chivu avvisato in tempo reale | l’infortunio è gravissimo e lunghissimo
“Mister, mi sono rotto lo scafoide” Chivu avvisato in tempo reale: l’infortunio è gravissimo e lunghissimo"> Si tratta di uno degli infortuni più delicati e complicati da curare. L’allenatore è rimasto quasi senza parole. Lo scafoide è uno dei piccoli ossicini del polso, situato tra il radio e le ossa della mano. Gli infortuni a questa zona sono tra i più comuni in caso di cadute sulla mano tesa o traumi diretti al polso. Pur essendo un’osso di dimensioni ridotte, lo scafoide ha un ruolo fondamentale nella mobilità e nella stabilità del polso, e una lesione può compromettere seriamente la funzionalità della mano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
